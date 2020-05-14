واشنطن تهدد بتفعيل عودة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران

2020/05/14 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

هددت الولايات المتحدة علنا بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد م...





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