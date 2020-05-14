الحشد الشعبي يشتبك مع عناصر داعش في محيط سامراء ويحبط تسللاً لهم فجر اليوم

2020/05/14 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس (14 أيار 2020)، إحباط تسلل لعناصر داعش في منطقة تل الذهب جنوبي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 41 اشتبكت مع عناصر في تنظيم داعش كانوا يرومون التسلل إلى منطقة تل الذهب جنوبي سامراء".

وأضاف، أن "عناصر التنظيم كانوا يخططون لاستهداف القوات الأمنية وقطعات الحشد الشعبي، فيما أُجبر عناصر التنظيم على الفرار".

بغداد اليوم - بغداد

وجه الفريق اول الركن طالب شغاتي، الخميس، رسالة الى منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بعد تسنم الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي منصب رئيس الجهاز.

ادناه نص الرسالة:

....................شكر وتقدير ...................

الفريق أول الر

بغداد اليوم _ البصرة

نفت قيادة عمليات البصرة ، اليوم الأربعاء ، إعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيأة الحشد الشعبي في المحافظة .

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، انها " تنفي الأخبار التي تناقلتها بعض مواقع التوا

بغداد اليوم- متابعة

كشف الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة في إقليم كردستان، جبار ياور، الاربعاء (13 أيار 2020)، عن ستراتيجية هجومية جديدة لدى داعش في المناطق المتنازع عليها.

وقال ياور في تصريح صحفي، إن "تحركات داعش في المناطق المتناز

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