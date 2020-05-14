السلطاني: لا توجد سجون سرية بجرف النصر والكتائب لاتعارض عودة النازحين

2020/05/14 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفى النائب عن محافظة بابل صادق مدلول السلطاني، الخميس، وجود سجون سرية في ناحية جرف النصر شمالي المحافظة، فيما أكد عدم معارضة كتائب حزب الله لعودة النازحين الى الناحية.وقال السلطاني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إنه “لا توجد سجون سرية في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل”، مؤكدا أنه “مستعد لاصطحاب سياسيين لزيارة […]

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