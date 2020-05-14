الحشد الشعبي يعلن قطع ممرات تسلل “داعش” شمال غرب كركوك

2020/05/14 | 09:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، حملة واسعة لملاحقة فلول داعش شمال غرب كركوك، فيما تم قطع طرق تسلل عناصر التنفيذ لتنفيذ هجماته.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من اللواء 15 وقوات من التعبئة التابعة لمحور الشمال في الحشد وبالاشتراك مع الشرطة الاتحادية اطلقت عملية امنية في مناطق […]

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