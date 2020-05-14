إنستغرام تتخذ اجراءات لمحاربة المتنمرين على منصتها

2020/05/14 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وقف التنمر على منصته بميزات جديدة تمنح الأشخاص المزيد من التحكم في من يمكنه وضع تعليق أو إشارات مسيئة.وسيسمح تطبيق مشاركة الصور، المملوك لـ”فيسبوك”، للمستخدمين باختيار من يمكنه وضع علامة (tag) لهم والإشارة (mention) إليهم في المنشورات وحذف التعليقات السلبية دفعة واحدة.وكان تطبيق “إنستغرام” من بين منصات وسائل

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