العمل: سنطلق رواتب العمال المتقاعدين بعد منتصف الشهر الحالي

2020/05/14 | 09:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، أن زيادة الدوام لموظفي دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بنسبة 50 بالمئة هي لضمان اطلاق رواتب العمال المضمونين بعد منتصف الشهر الحالي.وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بالوزارة وكالة رائد جبار باهض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “|تم الايعاز الى جميع اقسام الدائرة بالزام موظفيها في […]

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