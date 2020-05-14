صحة النجف: مستشفى الحكيم يعود لاستقبال المراجعين بعد خروج مصابي كورونا

2020/05/14 | 09:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي، الخميس، مستشفى الحكيم العام الذي تم تخصيصه سابقا لاستقبال الحالات المصابة بكورونا، سيباشر استقبال المراجعين واداء المهام الاعتيادية اعتباراً من يوم الاحد المقبل.وقال الكندي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مستشفى الحكيم العام الذي تم تخصيصه سابقا لاستقبال الحالات المصابة بكورونا، سيباشر استقبال المراجعين واداء […]

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