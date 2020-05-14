خلية أزمة واسط تحذر من العودة إلى المربع الأول

2020/05/14 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت خلية الأزمة في محافظة واسط، اليوم الخميس، من خطورة العودة للمربع الأول داعية المواطنين الى الالتزام بحظر التجوال والابتعاد عن التجمعات.وذكرت الخلية في بيان وتلتقه وكالة صدى، أن “هناك تشدد في الإجراءات الوقائية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من منع التجمعات البشرية والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وكذلك الحجر والعزل المناطقي وخصوصا

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