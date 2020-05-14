مصرف الرافدين يخاطب الموظفين: بهذه الطريقة فقط يمكنكم الحصول على سلفة الـ25 مليون

2020/05/14 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، الخميس، ان شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه ان “شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة […]

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