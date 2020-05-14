مصرف الرافدين يوضح آلية شمول الموظف بالسلف

2020/05/14 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اوضح مصرف الرافدين، الخميس، ان شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “تعليمات وتوجيهات اصدرتها ادارة المصرف للموظفين الذين يسعون للحصول على الشمول بسلفة ٢٥ مليون”.ودعا المصرف حسابات الدوائر الى “إرسال […]

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