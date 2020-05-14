أحباط محاولة تسلل لداعش جنوب سامراء

2020/05/14 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أحبطت قوات الحشد الشعبي، محاولة تسلل لفلول عصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وقال إعلام الحشد في بيان ، إن “قوة من اللواء ٤١ بالحشد الشعبي اشتبكت مع عناصر بتنظيم داعش الإرهابي كان يرومون التسلل الى منطقة تل الذهب جنوب سامراء واستهداف قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية”.وأضاف” أن […]

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