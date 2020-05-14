نائبة تطالب بمنع المتورطين بـ”فضيحة” عقد بيجي من السفر

2020/05/14 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الخميس، رئاسة الوزراء والقضاء وهيئة النزاهة بإصدار توجيهات (فورية) بمنع سفر الجهات العليا في وزارة الكهرباء المتورطة بفضيحة فساد في عقد محطة بيجي، مبينة في الوقت ذاته أن النفي الذي أصدرته شركة سيمنس كلمة حق يراد بها باطل .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه […]

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