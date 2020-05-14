وزارة التعليم: معالجة حالات الراسبين أو الذين لم يؤدوا الإمتحانات التكميلية

2020/05/14 | 09:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الاربعاء، معالجة حالات الطلبة الراسبين أو الذين لم يؤدوا الإمتحانات التكميلية للسنة الدراسية 2018 /2019.وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس في بيان تلقته وكالة صدى ، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على السماح لجميع الطلبة الذين أخفقوا

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