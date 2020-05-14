مراكز رعاية الموهبة الرياضية تتجه نحو التدريب الإلكتروني

2020/05/14 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة إلى استخدام التدريب الإلكتروني للتواصل في ظل جائحة فيروس كورونا.

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