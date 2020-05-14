ألمانيا تسجل 933 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/14 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933 ليصل الى 172239.

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