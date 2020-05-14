الرافدين: شمول الموظف بالسلف يكون عبر إرسال بياناته الخاصة للمصرف

2020/05/14 | 09:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين ،اليوم الخميس، ان شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان تعليمات وتوجيهات اصدرتها ادارة المصرف للموظفين الذين يسعون للحصول على الشمول بسلفة ٢٥ مليون.داعيا حسابات الدوائر الى […]

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