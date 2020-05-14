محافظ كربلاء: بعض المدفوعين يحاولون اثارة الفوضى بين المتظاهرين

2020/05/14 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، ان بعض المدفوعين يحاولون زعزعة الامن في المحافظة، داعيا المتظاهرين إلى عدم التجمع والالتزام بالإجراءات الصحية.وقال الخطابي في مؤتمر صحافي وحضرته /المعلومة/، ان “بعض المدفوعين يحاولون زعزعة الأمن في المحافظة من خلال اثارة الفوضى في ساحة التظاهر والاحتكاك بالقوات الامنية التي تحمي مكان التظاهر”.ودعا الخطابي […]

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