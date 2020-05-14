واسط تخصص اراضي لذوي شهداء التظاهرات

2020/05/14 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجهت الحكومة المحلية في واسط، الخميس، مديرية بلدية الكوت بتخصيص قطع أراض لذوي شهداء التظاهرات في المحافظة.ووفق كتاب رسمي اطلعت عليه /المعلومة/، فقد وجه المحافظ محمد جميل المياحي بأن يكون مكان تخصيص قطع الأراضي هذه مميز بحسب نص الكتاب.يشار إلى أن مدينة الكوت شهدت تسجيل سقوط عدد من الشهداء والجرحى منذ بدء […]

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