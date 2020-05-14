الصحة تتحدث عن خطة محكمة لاحتواء كورونا: الحظر الجزئي تسبب بظهور بؤر

2020/05/14 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت وزارة الصحة، الخميس، عن خطة عمل محكمة يجري الاعداد لها لاحتواء جائحة كورونا خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه بعد تطبيق الحظر الجزئي ظهرت بؤر لكورونا.وقال مدير دائرة الصحة العامة بالوزارة رياض الحلفي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة ستضع خطة عمل محكمة لاحتواء كورونا خلال […]

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