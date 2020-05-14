الرافدين يحدد آلية لحصول الموظفين على قرض 25 مليون دينار

2020/05/14 | 09:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الخميس ان شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان تعليمات وتوجيهات اصدرتها ادارة المصرف للموظفين الذين يسعون للحصول على الشمول بسلفة ٢٥ مليون .داعيا حسابات الدوائر الى إرسال البيانات الخاصة بموظفيها الى المصرف حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم والصحيح في قبول وشمول الموظف بالسلفة ومن دون اي عوائق .

واشار البيان الى ان العديد من الموظفين قدموا على الشمول عبر نوافذ أخرى ولم يتم تلبية طلباتهم وان الطريقة الوحيدة لإنجاز ذلك هو الرجوع الى حسابات دائرة الموظف لغرض الإيعاز بإرسال بياناته للمصرف.

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