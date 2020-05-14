شرطة ذي قار تروي قصة الفتاة الأوكرانية

2020/05/14 | 09:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​كلكامش برس/ ذي قارروت مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت، الخميس، قصة الفتاة الأوكرانية التي عثرت عليها في الناصرية.وذكرت المديرية في بيان، ان "دوريات شرطة النجدة عثرت على فتاة اوكرانية متزوجة من عراقي، بالقرب من مرآب النقل الخارجي"، مبينة انها "اصطحبتها لإقامة دعوى قانونية على خلفية خلاف مع ذوي زوجها".واضافت ان "قائد شرطة المحافظة العميد المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي استقبلها ووجه بتقديم المساعدة على الفور وتذليل الصعوبات لكون الفتاة أصبحت فرد من أفراد مجتمعنا"، مشيرا الى انه "وجه بتشكل لجنة تحقيقية من حماية الأسرة والطفل وابدى استعداده لتسهيل موضوع أقامتها".وتابعت، انه "جرى لقاءها مع ذوي زوجها كونه حاليا غير متواجد"، مبينة انه "تم الصلح والتراضي مما دعاها إلى التنازل عن شكواها وهي الآن مع العائلة وأطفالها بدون اي ضغوط".ودعت القيادة "منصات التواصل الاجتماعي الى توخي الحذر بنقل الأخبار و استسقاء المعلومات من المصادر الموثوقة".

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