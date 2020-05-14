البيشمركة تحبط تسللاً لداعش بين ديالى واقليم كوردستان

2020/05/14 | 09:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإحباط قوات البيشمركة محاولة تسلل لعناصر تنظيم "داعش" بين محافظة محافظة ديالى واقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات البيشمركة رصدت، فجر اليوم، عددا من عناصر تنظيم داعش في اطراف منطقة كوله جو، شمالي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى، بواسطة الكاميرات الحرارية, واطلقت النار عليهم واجبرتهم على الفرار"، مبينا أن "المنطقة التي شهدت التسلل تقع ضمن حدود قضاء كلار التابع لاقليم كوردستان".

واضاف، المصدر، ان "قوات البيشمركة وعبر مفارز الرصد والتعقب احبطت، خلال الفترات الماضية، عدة محاولات تسلل لعناصر من داعش نحو حدود شمالي خانقين"، مشيرا الى أن "خطر التنظيم مازال قائما بين حدود خانقين وكلار ويتطلب يقظة امنية وعمليات استباقية ونوعية متواصلة".

يذكر ان المناطق المناطق الحدودية بين شمالي ديالى ووحدة كرميان التابعة لكوردستان تشهد نشاطا ملحوظا للتنظيمات المسلحة وفراغات امنية تسببت بعدة حوادث "ارهابية" جراء انسحاب البيشمركة من قواطعها بعد احداث تشرين اول/ اكتوبر عام 2017.

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