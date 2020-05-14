2020/05/14 | 09:54 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 09:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا") نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قد لا يختفي أبدا"... منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بشأن "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).