الكاظمي يؤكد التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية

2020/05/14 | 09:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها وإحترامها والدفاع...

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