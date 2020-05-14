2020/05/14 | 09:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التفجير الذي نفذ بقنبلة لاصقة داخل سيارة أسفر عن جرح شخصين بينهما طفل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عفرين في دوامة العنف.. تفجير جديد قرب مستشفى ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عفرين في دوامة العنف.. تفجير جديد قرب مستشفى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).