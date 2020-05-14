نصر الله يتحدث عن

2020/05/14 | 09:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى نصر الله أن تكون الضربات الجوية الإسرائيلية دفعت سواء حزب الله أو إيران للانسحاب من سوريا - صورة ارشيفية

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