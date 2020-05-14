2020/05/14 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، بمنع المتورطين في عقد محطة بيجي من السفر خارج البلاد.وقالت نصيف في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “على الرغم من القيود المفروضة حاليا على حركة السفر بسبب أزمة كورونا، إلا أنه يجب إصدار أوامر فورية بمنعهم من السفر الى حين انتهاء التحقيقات في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: يجب إصدار أوامر فورية بمنع سفر المتورطين بعقد محطة بيجي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف: يجب إصدار أوامر فورية بمنع سفر المتورطين بعقد محطة بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).