مصرع واصابة 6 اشخاص اثر اصطدام جمل بـ”ستوتة” في السماوة

2020/05/14 | 09:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..لقي شخص مصرعه فيما أصيب خمسة آخرين، الخميس، بحادث سير مروري اثر اصطدام “ستوتة” بجمل على أحد الطرق الخارجية في مدينة السماوة.وقال مصدر أمني لـ/المعومة/، إن “جملا حاول العبور على الطريق بصورة مفاجئة ما أدى إلى اصطدامه بالستوتة التي كانت تقل 6 أشخاص ما اسفر عن مصرع شخص وإصابة خمسة كانوا على متن […]

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