بلغاريا: العثور على أقدم عظام للإنسان العاقل

2020/05/14 | 09:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر علماء الآثار في كهف “باتشو كيرو” في بلغاريا على أقدم عظام تعود للإنسان العاقل في أوروبا، الذي حل محل النياندرتال قبل 45 ألف سنة.وتفيد مجلة Nature Ecology & Evolution، بأن الإنسان العاقل Homo sapiens جاء إلى أوروبا في الفترة بين العصر الحجري القديم المتوسط والعلوي، وخلال بضعة آلاف سنة […]

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