2020/05/14 | 09:55 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
عثر علماء الآثار في كهف “باتشو كيرو” في بلغاريا على أقدم عظام تعود للإنسان العاقل في أوروبا، الذي حل محل النياندرتال قبل 45 ألف سنة.
وتفيد مجلة Nature Ecology & Evolution، بأن الإنسان العاقل Homo sapiens جاء إلى أوروبا في الفترة بين العصر الحجري القديم المتوسط والعلوي، وخلال بضعة آلاف سنة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلغاريا: العثور على أقدم عظام للإنسان العاقل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عثر علماء الآثار في كهف “باتشو كيرو” في بلغاريا على أقدم عظام تعود للإنسان العاقل في أوروبا، الذي حل محل النياندرتال قبل 45 ألف سنة.
وتفيد مجلة Nature Ecology & Evolution، بأن الإنسان العاقل Homo sapiens جاء إلى أوروبا في الفترة بين العصر الحجري القديم المتوسط والعلوي، وخلال بضعة آلاف سنة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلغاريا: العثور على أقدم عظام للإنسان العاقل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلغاريا: العثور على أقدم عظام للإنسان العاقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).