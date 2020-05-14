ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المانيا

2020/05/14 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 933 ليصل إلى 172239.كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع 89 ليصل إلى 7723.وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف الشهر القادم.وكان الاتحاد الأوروبي […]

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