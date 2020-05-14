اكتشاف هيكل عظمي لديناصور عملاق طوله 10 أمتار في الارجنتين

2020/05/14 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت جامعة مدينة ماتانزا الأرجنتينية، أن علماء الحفريات عثروا على هيكل عظمي طوله عشرة أمتار يعود لديناصور عملاق من نوع ميغارابتور.وجاء في بيان الجامعة، “عثر باحثون من المتحف الوطني الأرجنتيني للعلوم الطبيعية، على هيكل عظمي لديناصور عملاق من أكلة اللحوم عاش قبل نحو 70 مليون سنة في جنوب-شرق محافظة سانتا-كروز.[…]

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