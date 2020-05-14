2020/05/14 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي، الخميس، عن تلقي اسماء 360 الف منتسب من وزارتي الصحة والداخلية وعمليات بغداد لشمولهم بتوزيع قطع الأراضي نظرا لدورهم في مكافحة كورونا.وقال القريشي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “المحافظة بصدد عقد اجتماع مع وزارة الصحة ودائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة لوضع الاليات اللازمة لتوزيع الأراضي”.وبين، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تتلقى 360 ألف اسم من “محاربي كورونا” لمنحهم قطع اراض) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تتلقى 360 ألف اسم من “محاربي كورونا” لمنحهم قطع اراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).