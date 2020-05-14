فنزويلا تدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن

2020/05/14 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت البعثة الفنزويلية لدى الأمم المتحدة من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طائرة حول “المحاولة الفاشلة لتوغل المرتزقة إلى أراضيها، للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو”.وأبلغ مندوب فنزويلا الدائم لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا في رسالة مؤلفة من 14 صفحة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، بأنه “ليل الـ4 من مايو، تسللت إلى فنزويلا مجموعة من المرتزقة والإرهابيين، […]

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