عالية نصيف تطالب بمنع المتورطين بمشروع محطة بيجي من السفر

2020/05/14 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء والقضاء وهيئة النزاهة بإصدار توجيهات (فورية) بمنع سفر الجهات العليا في وزارة الكهرباء المتورطة “بفضيحة فساد” في عقد محطة بيجي، مبينة في الوقت ذاته أن النفي الذي أصدرته شركة سيمنس كلمة حق يراد بها باطل .وقالت نصيف في بيان اليوم :” على الرغم من القيود المفروضة حاليا على […]

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