القبض على متهم قتل مدير إحدى المدارس جنوبي بغداد

2020/05/14 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (14 أيار 2020)، إلقاء القبض على متهم متورط بقتل مدير احدى المدارس جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المتهمين، متورط في قتل مدير إحدى المدارس جنوبي العاصمة بغداد".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض جاءت بعد نصب كمين محكم له ووفقاً لاعترافات احد المتهمين، حيث اعترف من خلال التحقيقات الأولية بقيامه بجريمته النكراء، وقد تم تسليمه اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس (14 أيار 2020)، إحباط تسلل لعناصر داعش في منطقة تل الذهب جنوبي مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 41 اشتبكت مع عناصر في تنظيم

بغداد اليوم - بغداد

وجه الفريق اول الركن طالب شغاتي، الخميس، رسالة الى منتسبي جهاز مكافحة الارهاب بعد تسنم الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي منصب رئيس الجهاز.

ادناه نص الرسالة:

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الفريق أول الر

بغداد اليوم _ البصرة

نفت قيادة عمليات البصرة ، اليوم الأربعاء ، إعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيأة الحشد الشعبي في المحافظة .

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم)، انها " تنفي الأخبار التي تناقلتها بعض مواقع التوا

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