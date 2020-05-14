نائب عن البصرة: 47 مرشحاً يتنافسون على حقيبة النفط في حكومة الكاظمي

2020/05/14 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف النائب عن محافظة البصرة، صفاء الغانم، الخميس (14 أيار 2020)، عن تنافس 47 مرشحا على حقيبة وزارة النفط في الحكومة الجديدة لغاية الان.

وقال الغانم في تصريح صحفي، إن "عدد المرشحين لمنصب وزير النفط من ابناء المحافظة بلغ 47 مرشحا ولم يتم الاتفاق على أي مرشح منهم الى الان".

واضاف أن "الفترة القليلة المقبلة قد يتم الاتفاق على 3 من المرشحين وإرسال أسمائهم وسيرهم الذاتية لاختيار الأنسب للمنصب".

وكان مجلس النواب قد صوت، يوم الخميس الماضي، على تمرير حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التي أدت اليمين الدستورية ايذانا ببدء مهامها رسمياً، ومنح الثقة ل15 حقيبة وزارية.

وخلال جلسة منح الثقة، تعهد رئيس الوزراء بمنح البصرة وزارة النفط في حكومته، فيما يتباحث نواب المحافظة لتقديم مرشح من أهالي البصرة للكاظمي، من اجل تقديمه للتصويت عليه نيابياً.

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