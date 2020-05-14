2020/05/14 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحف الخميس تتابع زيارة الكاظمي لوزارة الدفاع وتاكيده اهمية فرض هيبة المؤسسة العسكرية..وتحذير خلية الازمة النيابية من كارثة صحية في بغداد بسسب ارتفاع ن... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 10:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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