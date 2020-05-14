2020/05/14 | 10:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الخميس، ان شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “شمول موظفي الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار يكون عبر إرسال الدائرة البيانات الخاصة بالموظف الى الادارة العامة للمصرف”، داعيا حسابات الدوائر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين: بهذه الطريقة يتم شمول الموظف بسلفة الـ25 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين: بهذه الطريقة يتم شمول الموظف بسلفة الـ25 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).