واتساب يتحضر لطرح تحديث “ينافس” 3 تطبيقات

2020/05/14 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يعتزم تطبيق المحادثات الشهير “واتساب” إتاحة خاصية جديدة تسمح بإجراء مكالمات الفيديو بمشاركة ما يصل إلى 50 شخصاً في خطوة اعتبرت على نطاق واسع إعلان منافسة صريحاً للتطبيقات الشهيرة في هذا المجال على غرار Zoom و Skype وGoogle Meet.وقامت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق بإتاحة نسخة تجريبية لعدد محدود للوقوف على المميزات […]

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