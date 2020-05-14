دراسة تثير الرعب.. القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها.. فهل تنقله للانسان؟

2020/05/14 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء أمريكيون أن القطط يمكن أن تصيب بعضها البعض بعدوى كورونا المستجد، الناتجة عن فيروس كوفيد 19.وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن دراسة أجراها علماء من جامعة ويسكونسن أن القطط المصابة بالفيروس خلال تجربة مخبرية تمكنت من إصابة القطط السليمة بـ COVID-19 ، حتى إذا لم تظهر على الحيوانات المريضة أعراض العدوى.وخلال التجربة، نقل […]

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