السودان : 157 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع إلى 90 حالة

2020/05/14 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 157 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 1818، وعدد الوفيات إلى 90 حالة.وتماثلت 25 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 198 شخصا، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.وشددت […]

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