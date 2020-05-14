ابتكار كمامة طبية تضيء اذا كنت مصاباً بالكورونا

2020/05/14 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طور فريق علمي في الهندسة الأحيائية في جامعة هارڤرد ومعهد ماشسيوست الطبي قناعاً طبياً بمستشعر ضوئي يضيء اذا ما كان الشخص مصاباً بفايروس كورونا.ويشكل هذا النوع التشخيصي من الكمامات اهمية كبيرة للكشف عن الحالات المصابة في المطارات والمستشفيات كطريقة للتشخيص السريع وعزل المشتبه بهم بالاضافة الى المحرار الذي يستخدم الآن.وقد استخدم هذا […]

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