الفتح يدعو لاختيار وزير النفط من “المدينة الحشداوية”

2020/05/14 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا تحالف الفتح، الخميس، الى انصاف محافظة البصرة واختيار وزير النفط الجديد منها، واصفا المحافظة بـ”المدينة الحشداوية”.وقال الناطق باسم التحالف النائب أحمد الأسدي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها /المعلومة/، إن “البصرة الفيحاء مدينة الشهداء، المدينة الحشداوية التي كان شبابها دروعاً للدفاع عن العراق”.وأضاف أنه “لابد من إنصافها في أن يكون وزير […]

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