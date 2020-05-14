الاقتراح المجحف والأجوف الذي يزيد الشعب جوعاً وفقراً - فلاح أمين الرهيمي

2020/05/14 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أشكر الفسحة من الحرية التي أتاحت لي الكلام والمحاورة مع السيد رئيس مجلس النواب المحترم على اقتراحه باستقطاع 10% بالمائة من رواتب الموظفين واعتباره ادخار اجباري حتى نهاية السنة ...



كنت أتمنى من أعماق قلبي من هذا الرجل الذي نشاهد حماسه وما يجيش في خاطره من حب للوطن والإخلاص له وللشعب أن لا ينطق أو يقترح بمثل هكذا اقتراح والمفروض به والمتوقع منه تقديم اقتراح للدولة بتقديم منحة إلى الموظفين والمتقاعدي ......





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