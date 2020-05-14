الصحة العالمية تنقل للعالم خبر غير سار متعلق بكورونا

2020/05/14 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبّه المديرُ التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، من احتمال عدم اختفاء فيروس كورونا المستجد من العالم، حيث ثمة إمكانية بأن يبقى إلى الأبد بجانب الفيروسات الأخرى التي تفتك بالبشر، محذراً من استحالة التنبؤ بموعد السيطرة على الوباء.وقال الدكتور مايكل ريان في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء: “ثمّة احتمال بأن لا […]

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