جدل في فرنسا مع إعلان سانوفي الفرنسية أن أولوية لقاح كورونا سيكون للأمريكيين

2020/05/14 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالإقتصاد والمالية أنياس بانيي روناشي الخميس على أنه “من غير المقبول” أن ترسل مجموعة سانوفي الفرنسية للأدوية اللقاح الذي تعمل على تطويره ضد كوفيد-19 إلى الولايات المتحدة أولا ذكر مدير المجموعة الفرنسية في وقت سابق.وقالت أنياس بانيي روناشي لإذاعة سود، الجنوب “بالنسبة لنا، سيكون من غير المقبول أن تكون […]

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