الازمة النيابية: تطالب باعلان حظر التجوال الشامل بدءاً من يوم غد الجمعة

2020/05/14 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو خلية الازمة النيابية فالح الزيادي، الخميس، باعلان حظر التجوال الشامل بدءاً من يوم غد الجمعة.وقال الزيادي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “لاتخفى الزيادة الكبيرة في إعداد المصابين بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات وعدم التعامل بجديه مع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والجهات الحكوميه والاعتقاد الخاطئ بانحسار وتلاشي الوباء وعدم ضبط […]

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