روسيا: المريخ أفضل كوكب يصلح للاستيطان

2020/05/14 | 10:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، أن بقاء البشرية على قيد الحياة يتوقف على نجاح استيطان الفضاء الكوني.وأضاف أن المريخ يعد أفضل كوكب للاستيطان آخذا بعين الاعتبار درجة حرارة الشمس المرتفعة باستمرار.وأوضح قائلا إن دراسة الشمس تشهد أن نجمنا يتسخن في الوقت الراهن، ويتسخن معه تدريجيا كل من الأرض

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