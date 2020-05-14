2020/05/14 | 10:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الديوانية عن استمرار عمليات المسح الميداني لجميع مناطق المحافظة في ظل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في العراق.وقال مدير إعلام الدائرة محمد العادلي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الفرق الطبية تقوم خلال عمليات المسح الميداني بتوزيع البوسترات التوعوية وشرح طرق الوقاية من الفيروس”.وتابع أن “صحة المحافظة قامت بتوسيع المناطق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية: استمرار عمليات المسح الميداني لجميع مناطق المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الديوانية: استمرار عمليات المسح الميداني لجميع مناطق المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).