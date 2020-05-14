قد يتم اختيار 3 منهم.. 47 مرشحا يتنافسون على حقيبة النفط

2020/05/14 | 10:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشف النائب عن محافظة البصرة، صفاء الغانم، الخميس، عن تنافس 47 مرشحا على حقيبة وزارة النفط في الحكومة الجديدة.وقال الغانم في تصريح صحفي، إن "عدد المرشحين لمنصب وزير النفط من ابناء المحافظة بلغ 47 مرشحا ولم يتم الاتفاق على أي مرشح منهم الى الان".واضاف أن "الفترة القليلة المقبلة قد يتم الاتفاق على 3 من المرشحين وإرسال أسمائهم وسيرهم الذاتية لاختيار الأنسب للمنصب".

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